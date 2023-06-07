Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились

В сети появились первые рецензии на долгожданный супергеройский блокбастер «Флэш» Андреса Мускетти. Журналисты приняли картину неоднозначно: многие из них похвалили ее за увлекательный экшен и хороший юмор, в то время как другие раскритиковали фильм за перегруженный сюжет и некачественные визуальные эффекты.

Например, обозреватель AV Club Мэтью Джексон написал:

«Иногда достоинства «Флэша» скрываются под множеством слоев запутанного повествования, которое фильм так и не распутывает. Но фильм доставляет удовольствие, и в моменты, когда он действительно работает, этого оказывается достаточно».

Кейт Эрбланд из IndieWire считает, что, несмотря на все недостатки, «Флэш» значительно превосходит другие фильмы из киновселенной DC:

«Картина Андреса Мускиетти может многое предложить зрителю и часто блистает своими лучшими элементами, которые ставят ее на голову выше большинства собратьев по вселенной DC».

В то же время Уильям Биббиани из The Wrap вынес ленте более строгий вердикт:

«Фильм тратит все свое экранное время на то, чтобы метаться от одного плохого сюжетного хода к другому, от одной скромной ностальгической отсылки к другой, и в итоге достигает сомнительных результатов».

Похожим мнением поделился и Трейс Совер из Austin Chronicle:

«Фильм делает себе жалкую медвежью услугу, постепенно превращаясь из относительно веселого, хоть и неровного, кинокомикса в еще один продукт индустрии, напоминающий аттракцион, в котором вы указываете на знакомых персонажей и вещи».

Рейтинг «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 72%. На сайте Metacritic картина получила 58 баллов из 100. Ведущие профильные СМИ выставили ей средние оценки: The Hollywood Reporter поставил «Флэшу» 70 баллов из 100, The Independent — 3 из 5, Entertainment Weekly — 58 из 100, а Variety — 50 из 100.