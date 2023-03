Студия A24 перевыпустит классический концертный фильм рок-группы Talking Heads

Студия A24 выпустит в мировой прокат классический концертный фильм рок-группы Talking Heads под названием Stop Making Sense («Не ищи смысла», 1984). Компания приобрела права на концерт, снятый режиссером Джонатаном Демме («Молчание ягнят»), и в данный момент занимается созданием ее отреставрированной версии в формате 4K. Фильм выйдет в мировой прокат в конце 2023 года.

В создании Stop Making Sense приняли участие все основные члены Talking Heads: Дэвид Бирн, Тина Уэймут, Крис Франц и Джерри Харрисон. К ним также присоединились участники макального коллектива P-Funk Берни Уоррелл, Алекс Вейр, Стивен Скейлс, Линн Мэбри и Эдна Холт. Их выступление снималось в течение трех вечеров в голливудском театре Pantages в декабре 1983 года. В фильм вошло исполнение таких культовых песен группы, как Burning Down the House, Life In Wartime, Take Me to the River и других.

В честь анонса перевыпуска «Не ищи смысла» A24 представила специальный промо-ролик проекта, в котором снялся Бирн. В нем музыкант появляется на экране в своем знаменитом большом костюме с концерта.

Talking Heads — одна из самых популярных американских рок-групп конца XX века. Десять их альбомов вошли в рейтинг Billboard 200. В 2002 году они были удостоены места в Зале славы рок-н-ролла. Продюсированием коллектива занимался Брайан Ино, также известный по сотрудничеству с Дэвидом Боуи, U2 и Coldplay.

Помимо музыкальной карьеры, Бирн известен как автор саундтреков ко множеству кинокартин. В 1988 году он выиграл «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек к исторической драме «Последний император», а 2023 году также получил номинацию на «Оскар» за лучшую песню к фантастической комедии «Всё везде и сразу». В данный момент Бирн близок к тому, чтобы стать обладателем титула EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony), для этого ему недостает лишь премии «Эмми».