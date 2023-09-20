Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь»

Кинокомпания «Наше кино» выпустила расширенный дублированный трейлер напряженного фильма о выживании «Капкан. Судная ночь». Продюсером выступает Александр Ажа, ранее работавший над такими хоррорами, как «Маньяк» и «У холмов есть глаза». Режиссером является Франк Халфун. В России «Капкан. Судная ночь» выйдет 5 октября.

По сюжету, девушка в исполнении Камилль Роу («Вторжение») и ее парень заезжают ночью на автозаправку. Мужчина остается в автомобиле, тогда как главная героиня заходит в ночной магазинчик. Внутри она никого не обнаруживает, тогда как у стойки замечает кровь. Выходя из помещения, испуганная девушка получает пулю в плечо. Спрятавшись между стеллажами, она захватывает лежащую рядом рацию и пытается вызвать полицию. Однако отвечает ей таинственный незнакомец, который и устроил эту ловушку. Он сообщает девушке, что происходящее — возмездие за какие-то ее прошлые грехи. Вслед за этим стрелок убивает подоспевшего парня главной героини, из-за чего градус ужаса поднимается до предела.

Концептуально «Капкан. Судная ночь» восходит к серии фильмов «Судная ночь», созданной Джеймсом ДеМонако. Используемая идея позволяет задаться вопросами о сущности зла, власти и насилия. Невидимый стрелок из «Капкана» берет на себя функцию демиурга, который решает, кто достоин наказания, а кто — прощения.