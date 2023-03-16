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Киноафиша Новости Стивен Ян и Али Вонг мстят друг другу в трейлере многосерийной черной комедии «Биф»

Стивен Ян и Али Вонг мстят друг другу в трейлере многосерийной черной комедии «Биф»

16 марта 2023 12:27
Стивен Ян и Али Вонг мстят друг другу в трейлере многосерийной черной комедии «Биф»

Сериал от студии A24 выйдет на экраны в начале апреля.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер черной комедии «Биф» (Beef). Название можно перевести как «Вражда», поскольку именно такое значение имеет слово beef в английском сленге, восходящем к хип-хоп субкультуре.

Главные роли в сериале исполнили номинант на «Оскар» Стивен Ян («Минари»), стендап-комик Али Вонг («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»), Джозеф Ли («Звездный путь: Пикар»), Янг Мазино («Новый Амстердам») и Дэвид Чоу («Мандалорец»).

Шоу повествует о подрядчике-неудачнике Дэнни Чо (Ян) и предпринимательнице Эми Лау (Вонг), старательно выстраивающей себе имидж идеального человека. Однажды их машины сталкиваются на дороге, из-за чего они начинают люто ненавидеть друг друга. С каждым днем эта вражда становится только хуже, пока наконец странные отношения Дэнни и Эми не начинают оказывать влияние на их жизни.

Сериал был создан исполнительным продюсером Сонни Ли, ранее работавшим над такими проектами, как «Силиконовая долина» и «Тука и Берти». Он также выступил режиссером шоу вместе с Джейком Шрейером («Шучу») и Киекой Миядзаки («37 секунд»). Производством проекта занимается оскароносная студия A24.

Премьера Beef состоится на Netflix 6 апреля. Сериал состоит из 10 эпизодов продолжительностью около 30 минут.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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