Стартовали съемки десятой части «Ёлок»

Главные в одной из новелл будущего фильма исполнят Ольга Дибцева и юморист Айдар Гараев.

Кинокомпании Bazelevs и Kulik Production сообщили о том, что в городе Альметьевск, расположенном в Республике Татарстан, стартовали съемки юбилейной десятой части новогодней комедийной франшизы «Ёлки». Также были опубликованы несколько фото со съемочной площадки.

По словам создателей фильма, картина будет состоять из четырех новелл, действие одной из которых развернется в Альметьевске. Главные роли в этой мини-истории сыграют знаменитый юморист Айдар Гараев и звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева.

Имена других ведущих исполнителей пока что держатся в секрете. Команда проекта обещает, что в картине появятся как актеры, любимые многими поколениями россиян, так и кумиры молодежи. Появятся ли на экране персонажи предыдущих частей «Елок», пока неизвестно.

Разработкой ленты руководит Евгений Кулик, ранее работавший над «Елками 8» и «Елками 9». Режиссерами выступают Александра Лупашко («Шестнадцать +»), Яна Гладких («Хочу не могу!») и Сергей Наумов («Оливье и роботы»).

Съемки «Ёлок 10» завершатся в середине июля. Премьера фильма состоится 7 декабря 2023 года.