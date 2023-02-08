Стало известно, когда начнутся съемки новой «Фантастической четверки»

Прояснились приблизительные сроки начала съемок новой «Фантастической четверки». В свежем интервью Collider режиссер предстоящего кинокомикса Мэтт Шекман («Ванда/Вижн») рассказал, что производство блокбастера Marvel Studios стартует в начале 2024 года.

В данный момент кинематографист занимается продвижением сериала с Кристофом Вальцем «Консультант», один из эпизодов которого он поставил, а также работает над масштабным шоу Apple TV+ о Годзилле. По словам Шекмана, как только он закончит свои дела во вселенной монстров, то сразу же вплотную возьмется за «Фантастическую четверку». Режиссер также отметил, что все нынешние слухи о кастинге к реальности не имеют никакого отношения, потому что до выбора актеров дело не дошло:

«Знаете, я заканчиваю проект из вселенной Годзиллы, о котором вы упомянули. До завершения еще несколько месяцев. «Фантастическая четверка» — это буквально моя жизнь вплоть до Дня святого Валентина 2025 года. Все слухи о кастинге, которые всплывают в сети, — это просто сплетни. Пока работа на слишком ранней стадии. В данный момент нечего объявлять, но когда мы соберемся, то вы об этом узнаете».

С грядущим фильмом о супергеройской семье связывают множество громких имен. Некоторые полагают, что роль Рида Ричардса в перезапуске сыграет Джон Красински, потому что он воплотил версию этого персонажа в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия». Другие же убеждены, что образ резинового человека достанется кому-то другому. Среди возможных кандидатов всплывали имена Адама Драйвера, Диего Луны и Пенна Бэджли.

Премьера «Фантастической четверки» намечена на 14 февраля 2025 года.