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Киноафиша Новости Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры

Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры

15 февраля 2023 10:51
Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры

Сериал расскажет об отношениях Шарлотты с королем Георгом.

Исполнительный продюсер «Бриджертонов» Шонда Раймс огласила официальную дату выхода спин-оффа о молодости королевы Шарлотты, после чего стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер и порцию свежих кадров с различными персонажами. Приквел выйдет на стриминге 4 мая.

Сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» расскажет о начале отношений юной Шарлотты (Индия Риа Амартейфио) и молодого короля Георга (Кори Милкрист). Неожиданный союз двух монархов произвел в кругу аристократии настоящий фурор и дал мощный толчок для социальных перемен, создав высший свет, в котором теперь сосуществуют все персонажи вселенной «Бриджертонов».

Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьерыСпин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры
Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьерыСпин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьерыСпин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры
Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры

Голда Рошевель, сыгравшая пожилую Шарлотту в оригинальном сериале, появится и в приквеле. В остальной ансамбль нового шоу вошли Мишель Фэйрли, Сэм Клемметт, Роб Малони, Джулия Весткотт-Хаттон, Ричард Каннингэм, Аджоа Андох, Хью Сакс, Рут Геммелль, Кэти Брэйбен, Тунджи Касим, Сирил Нри, Кир Чарльз, Арсема Томас и Конни Дженкинс-Грег. Раймс выступает шоураннером проекта, а режиссурой занимался Том Верика, ранее сотрудничавший Раймс над оригинальными «Бриджертонами», «Изобретая Анну» и «Как избежать наказания за убийство».

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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