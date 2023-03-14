Создатели «Крика 6» рассказали об изменениях, которые повлек за собой уход Нив Кэмпбелл

По их словам, команде пришлось лишь немного изменить сценарий и усердно поработать над персонажами.

Режиссеры хоррора «Крик 6» Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт рассказали о том, как уход из проекта главной звезды франшизы Нив Кэмпбелл повлиял на их работу над новой картиной. В интервью для Collider кинематографисты сообщили, что уход актрисы поставил их перед необходимостью переработать сценарий, но работа сценаристов Гая Бусика и Джеймса Вандербилта была настолько качественной, что внесенные изменения оказались минимальны:

«На ранней стадии производства мы узнали, что Нив не собирается возвращаться к роли Сидни. Мы сразу начали писать черновики, предлагать идеи и прочее. То, что сделали Гай и Джеймс, было очень классно. Они создали структуру фильма, которую, как мне кажется, мы практически не меняли. Некоторые мотивировки изменились, но весь фильм в целом не сильно изменился».

Беттинелли добавил, что из-за ухода Кэмпбелл на плечи команды легла новая большая ответственность:

«Очевидно, мы были очень расстроены, когда Нив ушла. Мы сразу же подумали, что теперь должны убедиться в том, что зрители полюбят наших персонажей так же сильно, как мы все любим Сидни, Гейл и Дьюи. Мы подошли к этому делу очень, очень серьезно. Если мы все сделали правильно, то после просмотра фильма вы скажете: «Я люблю четверку главных героев и хочу, чтобы их путешествие продолжилось».

Джиллетт подчеркнул, что своей новой картиной создатели не хотят исключать героиню Кэмпбелл из франшизы:

«Мы не думаем, что есть способ снять «Крик», в котором не чувствовались бы отголоски ее персонажа. Сидни так много значит для франшизы и для нас. Нам было важно, чтобы она духовно присутствовала в фильме. Но единственный способ по-настоящему отдать ей дань уважения — это снять отличный «Крик».

«Крика 6» вышел в мировой прокат 8 марта.