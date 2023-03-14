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Киноафиша Новости Создатели «Крика 6» рассказали об изменениях, которые повлек за собой уход Нив Кэмпбелл

Создатели «Крика 6» рассказали об изменениях, которые повлек за собой уход Нив Кэмпбелл

14 марта 2023 16:27
Создатели «Крика 6» рассказали об изменениях, которые повлек за собой уход Нив Кэмпбелл

По их словам, команде пришлось лишь немного изменить сценарий и усердно поработать над персонажами.

Режиссеры хоррора «Крик 6» Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт рассказали о том, как уход из проекта главной звезды франшизы Нив Кэмпбелл повлиял на их работу над новой картиной. В интервью для Collider кинематографисты сообщили, что уход актрисы поставил их перед необходимостью переработать сценарий, но работа сценаристов Гая Бусика и Джеймса Вандербилта была настолько качественной, что внесенные изменения оказались минимальны:

«На ранней стадии производства мы узнали, что Нив не собирается возвращаться к роли Сидни. Мы сразу начали писать черновики, предлагать идеи и прочее. То, что сделали Гай и Джеймс, было очень классно. Они создали структуру фильма, которую, как мне кажется, мы практически не меняли. Некоторые мотивировки изменились, но весь фильм в целом не сильно изменился».

Беттинелли добавил, что из-за ухода Кэмпбелл на плечи команды легла новая большая ответственность:

«Очевидно, мы были очень расстроены, когда Нив ушла. Мы сразу же подумали, что теперь должны убедиться в том, что зрители полюбят наших персонажей так же сильно, как мы все любим Сидни, Гейл и Дьюи. Мы подошли к этому делу очень, очень серьезно. Если мы все сделали правильно, то после просмотра фильма вы скажете: «Я люблю четверку главных героев и хочу, чтобы их путешествие продолжилось».

Джиллетт подчеркнул, что своей новой картиной создатели не хотят исключать героиню Кэмпбелл из франшизы:

«Мы не думаем, что есть способ снять «Крик», в котором не чувствовались бы отголоски ее персонажа. Сидни так много значит для франшизы и для нас. Нам было важно, чтобы она духовно присутствовала в фильме. Но единственный способ по-настоящему отдать ей дань уважения — это снять отличный «Крик».

«Крика 6» вышел в мировой прокат 8 марта.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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