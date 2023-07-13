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Киноафиша Новости Согласно Forbes, бюджет мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» составил свыше $200 млн

Согласно Forbes, бюджет мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» составил свыше $200 млн

13 июля 2023 14:17
Согласно Forbes, бюджет мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» составил свыше $200 млн

Работа над шоу сопровождалась рядом производственных сложностей.

Порталу Forbes стала известна информация о производственном бюджете мини-сериала MCU «Секретное вторжение». Как правило, студия тратит на свои шоу не более $150 млн, но в случае с телекомиксом о войне Ника Фьюри и скруллов ситуация вышла из-под контроля — стоимость это мини-сериала без учета маркетинга сейчас оценивается в колоссальные $211,6 млн.

Причина такого перерасхода связана в первую очередь с работой в период пандемии и масштабными пересъемками, которые затянулись на целых четыре месяца. Для написания дополнительного материала был также привлечен новый сценарист. Все это вылилось в необходимость дополнительных трат.

Обычно бюджеты телесериалов не раскрываются, но в случае с проектами, сделанными в Великобритании, дело обстоит иначе. Из-за закона о налоговых льготах подобные производственные подробности часто становятся достоянием общественности. Так, выяснилось, что стоимость блокбастера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» составляет $349 млн. У картины с Бенедиктом Камбербэтчем также были аналогичные проблемы, но благодаря правительственным поблажкам бюджет удалось в итоге уменьшить до $294,5 млн.

В отличие от «Доктора Стрэнджа 2», чьи сборы остановились на подступе к миллиарду, «Секретное вторжение» стало большим разочарованием. Учитывая знаменитый комиксовый первоисточник и участие звездных артистов, создатели ожидали, что сериал сможет превзойти по просмотрам первый сезон «Локи», являющийся наиболее популярным шоу Marvel. Однако этого не случилось. Зрители приняли шестисерийный шпионский триллер без особого энтузиазма, так что в итоге шоу на старте лишь немного опередило по объему аудитории «Мисс Марвел» — наименее популярный телепроект в рамках MCU.

До финала «Секретного вторжения» осталось две серии. Эпизоды выходят каждую среду.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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