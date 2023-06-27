Следующим фильмом Ари Астера станет нуарный вестерн о пандемии COVID

Еще весной режиссер «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер сообщил, что его следующим проектом, скорее всего, станет вестерн, в котором главную роль может сыграть звезда его свежей картины «Все страхи Бо» Хоакин Феникс. Теперь же появились новые подробности. В интервью итальянскому ресурсу La Reppublica кинематографист подтвердил свои планы на ближайшее будущее, поделился информацией о сюжете и сообщил, что фильм выйдет под названием «Эддингтон» (Eddington).

Действие развернется в крохотном вымышленном городке Эддингтон, расположенном в окрестностях штата Нью-Мексико. Основным источником дохода для местных жителей является добыча руды. Также примечательно, что действие развернется на фоне пандемии коронавируса.

О персонажах пока ничего неизвестно, равно как о вовлеченности Феникса, но подготовка к съемкам уже идет. По признанию Астера, он намеревался реализовать данную задумку более пяти лет. В жанровом плане «Эддингтон» будет представляет собой сочетание черной комедии, нуара и вестерна. Оператором выступит Павел Погоржельский, регулярно сотрудничающий с постановщиком. Если не возникнет никаких проблем, то съемки начнутся уже этим летом.