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Киноафиша Новости Сиквел «Побега из курятника» получил первый тизер и дату релиза

Сиквел «Побега из курятника» получил первый тизер и дату релиза

16 июня 2023 12:41
Сиквел «Побега из курятника» получил первый тизер и дату релиза

Долгожданное продолжение мультфильма о борьбе животных и людей выйдет в середине декабря.

Netflix представил первый тизер и объявил дату выхода сиквела культового мультфильма «Побег из курятника». Картина выйдет на стриминговом сервисе 15 декабря 2023 года.

В центре сюжета — все те же веселые и неразлучные друзья с фермы, некогда сбежавшие от злодейки миссис Туиди, которая планировала пустить их всех на пироги. Герои наслаждаются заслуженной спокойной жизнью, а Джинджер и Рокки готовятся стать родителями малышки по имени Молли. Однако судьба уготовила для них суровые испытания, и вскоре группе животных приходится вновь объединиться, чтобы спасти свой дом от плохих людей.

В новом тизере Джинджер и Рокки наблюдают за рождением своего птенца, но с первых же секунд теряю контроль над ситуацией и упускают из виду непоседливого ребенка.

Режиссером ленты выступает Сэм Фелл, ранее работавший над картинами «Смывайся» и «Панранорман, или Как приручить зомби». Последняя из них была удостоена номинации на премию «Оскар».

Оригинальный «Побег из курятника» (2000) по сей день удерживает титул самого кассового мультфильма, созданного с использованием покадровой анимации. Сразу после премьеры лента стала хитом, получив высокие оценки от критиков и заработав $220 млн при бюджете в $45 млн. Постановкой фильма занимался Питер Лорд, который также является продюсером сиквела.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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