«Шазаму! 2» не удалось впечатлить критиков: «Молния не бьет дважды в одно и то же место»

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера супергеройского блокбастера «Шазам! Ярость богов», вслед за чем в сети появились первые рецензии. В отличие от дебютного фильма, который критики встретили с большим энтузиазмом, сиквел получил от журналистов довольно смешанный прием — рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 64% против 90% у оригинальной ленты 2019 года. Вторую часть сильно не ругают, но большинству она показалась посредственной и перегруженной компьютерными монстрами. Ниже приведены выдержки из отзывов специалистов:

Кристи Кронан, Raising Whasians:

«Молния не бьет дважды в одно и то же место. Большие дыры в сюжете, нелепые злодеи, надуманные отношения героев, разболтанное повествование и сильное отступление от оригинала — я не ощутила близость с этим фильмом. Если говорить в целом, то получился смотрибельный сиквел, но все же «Шазам!» потерял часть своей магии».

Уильям Биббиани, TheWrap:

«Лучшие моменты этого нового фильма затмевают бессмысленные компьютерные монстры и утомительные экшен-сцены».

Джимми О, JoBlo:

«Шазам! Ярость богов» — это продолжение, в котором «прокачали» и без того яркую историю происхождения. Всей душой надеюсь на триквел».

Майк Мэсси, Gone With The Twins:

«Бессмысленные, одинаковые и монотонные фэнтезийные сражения занимают такую большую часть хронометража, что в итоге фильм превращается в один из наиболее скучных проектов вселенной DC».

Джулиан Роман, MovieWeb:

«Шазам! Ярость богов» привносит необходимую легкомысленность, а также юмор и душевность в жанр кинокомиксов, который до него был суровым и угрюмым. Получился забавный сиквел, где удалось улучшить темы оригинала и перевести персонажей в новую логическую фазу развития».

«Шазам! Ярость богов» стартует в мировом прокате 17 марта.