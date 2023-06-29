Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Родители года» завершится четвертым сезоном

Сериал «Родители года» завершится четвертым сезоном

29 июня 2023 15:07
Сериал «Родители года» завершится четвертым сезоном

Финальная часть шоу о воспитании детей с Мартином Фриманом и Дэйзи Хаггард выйдет в конце июля.

Телеканал FX объявил о закрытии сериала «Родители года». Четвертый сезон шоу, премьера которого намечена на 31 июля, станет для него последним.

Сериал повествует о супругах Поле (Мартин Фриман) и Элли (Дэйзи Хаггард), которые отчаянно пытаются найти тонкий баланс между друзьями, работой и воспитанием сына и дочери, сводящих их с ума.

Согласно официальному синопсису, в четвертом сезоне героям предстоит столкнуться с «самыми серьезными родительскими проблемами за всю свою жизнь, поскольку 18-летний Люк (Оскар Кеннеди) за рождественским ужином удивит всех поступком, после которого никто уже не будет прежним. В то же время 16-летняя Ава (Зои Афина), выбравшаяся из тени брата, вынуждена разбираться с собственными трудностями, вызванными знакомством с харизматичной Холли (Джесси Уильямс). Пол и Элли вновь и вновь пытаются быть лучшими родителями, параллельно поддерживая Джима (Алан Армстронг) и Джеки (Джоэнна Бэйкон), с каждым днем становящихся все более проблематичными».

Режиссерами новых серий выступили Крис Эддисон («Вице-президент») и Олли Парсонс («Авеню 5»). Функции шоураннера выполняет Саймон Блэкуэлл («В петле»). Четвертый сезон будет состоять из десяти серий.

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона» Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 29 июня 2023
Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны» Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны» Читать далее 30 июня 2023
Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет Читать далее 29 июня 2023
Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Читать далее 29 июня 2023
Тимоти Шаламе готовится к битве с Остином Батлером в новом эпичном трейлере «Дюны 2» Тимоти Шаламе готовится к битве с Остином Батлером в новом эпичном трейлере «Дюны 2» Читать далее 30 июня 2023
Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Читать далее 29 июня 2023
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета 5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета Читать далее 29 июня 2023
Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны Читать далее 29 июня 2023
Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий Читать далее 30 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу» Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу» Читать далее 30 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше