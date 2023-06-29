Сериал «Родители года» завершится четвертым сезоном

Финальная часть шоу о воспитании детей с Мартином Фриманом и Дэйзи Хаггард выйдет в конце июля.

Телеканал FX объявил о закрытии сериала «Родители года». Четвертый сезон шоу, премьера которого намечена на 31 июля, станет для него последним.

Сериал повествует о супругах Поле (Мартин Фриман) и Элли (Дэйзи Хаггард), которые отчаянно пытаются найти тонкий баланс между друзьями, работой и воспитанием сына и дочери, сводящих их с ума.

Согласно официальному синопсису, в четвертом сезоне героям предстоит столкнуться с «самыми серьезными родительскими проблемами за всю свою жизнь, поскольку 18-летний Люк (Оскар Кеннеди) за рождественским ужином удивит всех поступком, после которого никто уже не будет прежним. В то же время 16-летняя Ава (Зои Афина), выбравшаяся из тени брата, вынуждена разбираться с собственными трудностями, вызванными знакомством с харизматичной Холли (Джесси Уильямс). Пол и Элли вновь и вновь пытаются быть лучшими родителями, параллельно поддерживая Джима (Алан Армстронг) и Джеки (Джоэнна Бэйкон), с каждым днем становящихся все более проблематичными».

Режиссерами новых серий выступили Крис Эддисон («Вице-президент») и Олли Парсонс («Авеню 5»). Функции шоураннера выполняет Саймон Блэкуэлл («В петле»). Четвертый сезон будет состоять из десяти серий.