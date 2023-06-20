Сериал по классическому фильму Фрица Ланга «Метрополис» не состоится

Многообещающая футуристическая драма Сэма Эсмейла («Мистер Робот») по мотивам классического немого фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1927) официально закрыта. По данным Deadline, видеосервис Apple TV+ решил отказаться от сериала в свете непомерного раздувающегося бюджета. Основной причиной этого стала забастовка Гильдии сценаристов.

Съемки дорогостоящей антиутопии должны были стартовать в Австралии летом этого года, однако из-за забастовки производство пришлось бы остановить на неопределенный период. Каждый день простоя увеличивал бы и без того внушительный бюджет, поэтому Apple TV+ принял решение полностью отказаться от рискованного шоу.

Проект находился в подвешенном состоянии последние семь недель. В связи с тем, что авторская группа не успела закончить сценарии эпизодов до начала пикетов, Эсмейл и Apple не смогли установить точный бюджет. По цепочке это повлекло к задержкам других ключевых элементов подготовки производства. В сериале должно было быть очень много сложных визуальных эффектов.

В актерский состав успели утвердить Бриану Миддлтон («Аферисты») и Линди Бут («Звездный путь: Странные новые миры»). Эсмейл разрабатывал «Метрополис» порядка семи лет. Он был задействован в качестве главного сценариста, исполнительного продюсера и режиссера. Сериал должен был состоять из восьми эпизодов.

В оригинальном «Метрополисе» затрагивается множество актуальных тем, включая классовое неравенство. Действие разворачивается в далеком будущем, где обычные рабочие живут под землей, а высшие сословия ведут беззаботное существование на поверхности в грандиозном городе.