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Киноафиша Новости Сериал по классическому фильму Фрица Ланга «Метрополис» не состоится

Сериал по классическому фильму Фрица Ланга «Метрополис» не состоится

20 июня 2023 15:11
Сериал по классическому фильму Фрица Ланга «Метрополис» не состоится

Apple TV+ отменил дорогостоящий проект из-за забастовки сценаристов.

Многообещающая футуристическая драма Сэма Эсмейла («Мистер Робот») по мотивам классического немого фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1927) официально закрыта. По данным Deadline, видеосервис Apple TV+ решил отказаться от сериала в свете непомерного раздувающегося бюджета. Основной причиной этого стала забастовка Гильдии сценаристов.

Съемки дорогостоящей антиутопии должны были стартовать в Австралии летом этого года, однако из-за забастовки производство пришлось бы остановить на неопределенный период. Каждый день простоя увеличивал бы и без того внушительный бюджет, поэтому Apple TV+ принял решение полностью отказаться от рискованного шоу.

Проект находился в подвешенном состоянии последние семь недель. В связи с тем, что авторская группа не успела закончить сценарии эпизодов до начала пикетов, Эсмейл и Apple не смогли установить точный бюджет. По цепочке это повлекло к задержкам других ключевых элементов подготовки производства. В сериале должно было быть очень много сложных визуальных эффектов.

В актерский состав успели утвердить Бриану Миддлтон («Аферисты») и Линди Бут («Звездный путь: Странные новые миры»). Эсмейл разрабатывал «Метрополис» порядка семи лет. Он был задействован в качестве главного сценариста, исполнительного продюсера и режиссера. Сериал должен был состоять из восьми эпизодов.

В оригинальном «Метрополисе» затрагивается множество актуальных тем, включая классовое неравенство. Действие разворачивается в далеком будущем, где обычные рабочие живут под землей, а высшие сословия ведут беззаботное существование на поверхности в грандиозном городе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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