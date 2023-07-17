Съемки кинокомикса «Майор Гром: Игра» подошли к концу

В прошлую пятницу, 14 июля, подошли к концу съемки долгожданного кинокомикса «Майор Гром: Игра». Об этом сообщил режиссер картины Олег Трофим, опубликовав пост в своем Telegram-канале:

«Съемки нашего фильма завершены! Давайте поздравим друг друга! Давайте поблагодарим друг друга за смелость, уважение, талант и за увлеченный труд».

Постановщик заявил, что команда завершила производственный процесс за 73 дня и отсняла приблизительно «полторы сотни сцен и полторы тысячи кадров». Он также отметил, что теперь проект ждут «новые приключения», поскольку он переходит на этам постпроизводства. Примечательно, что ранее группа планировала завершить съемки лишь осенью этого года, но, судя по всему, опередила изначальный график.

Действие фильма развернется через год после событий оригинального «Майора Грома: Чумной доктор». Главный герой — сотрудник полиции Санкт-Петербурга Игорь Гром (Тихон Жизневский), которому предстоит вступить в схватку с новым таинственным суперзлодеем по произведу Призрак.

В фильме также снялись Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Ольга Сутулова, Любовь Аксенова и другие актеры.

«Майор Гром: Игра» выйдет в 2024 году.