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Киноафиша Новости Секретный фильм по «Звездным войнам» лишился сценаристов

Секретный фильм по «Звездным войнам» лишился сценаристов

22 марта 2023 12:50
Секретный фильм по «Звездным войнам» лишился сценаристов

Создатель «Остаться в живых» больше не связан с проектом.

Засекреченный проект по вселенной «Звездных войн», которым занимался шоураннер «Хранителей» и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф, потерял сценаристов. Согласно Deadline, сам Линделоф и его коллега Джастин Бритт-Гибсон («Двойник») официально выбыли из творческой команды.

Раньше всех новостью на своем сайте Above the Line поделился уважаемый голливудский инсайдер Джефф Снайдер. По данным журналиста, драматурги передали Lucasfilm черновик сценария еще в середине февраля, а спустя несколько дней они ушли из проекта. Конкретные причины умалчиваются, но, исходя из недавнего интервью Линделофа для портала SlashFilm, виной всему могли оказаться творческие разногласия. Согласно информации Снайдера, у студии уже есть замена, однако имя нового автора пока не уточняется.

Режиссерское кресло по-прежнему занимает Шармин Обаид («Мисс Марвел»). Высока вероятность, что будущая лента станет следующим полнометражным проектом по галактической саге. Старт съемок предварительно намечен на февраль следующего года. Скорее всего, первые полноценные детали безымянной картины будут объявлены в апреле на ежегодном мероприятии Star Wars Celebration.

Премьера нового фильма франшизы намечена на 19 декабря 2025 года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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