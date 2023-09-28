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Киноафиша Новости Сегодня в России выходит фильм ужасов «Заклятие. Зло внутри»

Сегодня в России выходит фильм ужасов «Заклятие. Зло внутри»

28 сентября 2023 09:39
Сегодня в России выходит фильм ужасов «Заклятие. Зло внутри»

Хоррор о поисках себя и познании ближнего.

Кинокомпания «Эскпонента» выпускает в отечественные кинотеатры хоррор «Заклятие. Зло внутри». Несмотря на название, этот фильм не имеет отношения к франшизе «Заклятие», хотя выдержан в схожем стиле, также напоминая серию «Астрал».

В центре сюжета — девушка-подросток по имени Сэм (Меган Сури), отрекшаяся от родной индийской культуры, чтобы не быть белой вороной среди сверстников в школе. У Сэм есть бывшая подруга Тамира (Мохана Кришнан), с которой происходит что-то неладное. Она выглядит необычайно поникшей и всюду носит загадочный черный сосуд. Оказывается, что она стала жертвой древней демонической сущности под именем пишач, которая питается человеческими обидами. Во время ссоры с Тамирой главная героиня разбивает сосуд и выпускает зло наружу. После этого Сэм придется спасать себя и подругу от губительной участи. Ей нужно будет принять свою идентичность и выяснить, что же мучило Тамиру.

Режиссером и соавтором сценария выступил Бишал Дутта, который черпал вдохновение из собственного опыта и страшной истории, которую ему однажды поведал его дед.

Мировая премьера «Заклятия. Зло внутри» прошла в этом году на фестивале SXSW, где картина завоевала приз зрительских симпатий.

Фото: Neon
Елена Королева
Елена Королева
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