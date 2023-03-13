Сценарист из студии DC сообщил, что Джеймс Ганн выступит режиссером нового фильма о Супермене

Глава DC Studios Джеймс Ганн может стать режиссером следующего фильма о Супермене. На это намекнул автор комиксов Том Кинг, входящий в творческую команду Ганна. В рамках интервью для Comic Pop Returns Кинг объяснил, почему создатель «Стражей Галактики» идеально подходит на пост креативного руководителя вселенной DC, после чего он упомянул, что Ганн также планирует лично снять перезагрузку «Человека из стали».

Ранее предполагалась, что Ганн лишь напишет сценарий ленты, но о режиссуре речи не шло, поэтом заявление Кинга лучше воспринимать как один из возможных вариантов. С драматургом у Ганна довольно тесное сотрудничество — именно на его одноименном комиксе будет основан анонсированный сольный фильм «Супергерл: Женщина будущего».

Предстоящий перезапуск «Супермена» будет посвящен молодому Кларку Кенту, который только начал журналистскую карьеру в Метрополисе. Главный герой будет пытаться совмещать работу в газете Daily Planet со своей супергеройской деятельностью. Вероятно, актер, который заменит Генри Кавилла, будет объявлен до конца этого года, но к кастингу Ганн не будет приступать, пока не закончит сценарий.

Премьера «Супермена: Наследие» (официальное название) намечена на 11 июля 2025 года.