Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»

Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»

11 мая 2023 14:01
Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»

Фильм ужасов от создательницы «Чужака» и «Рассказа служанки» выйдет в официальный российский прокат.

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер хоррора «Реинкарнация. Новая глава». Стоит отметить, что в оригинале данная картина называется Run Rabbit Run («Беги, кролик, беги») и имеет никакого отношения к фильму ужасов Ари Астера «Реинкарнация» (2018).

Главные роли в фильме сыграли лауреат «Золотого глобуса» Сара Снук («Наследники»), Лили Латорре, Дэймон Херриман («Однажды в... Голливуде») и обладательница премии «Эмми» Грета Скакки («Распутин»).

Главная героиня — врач Сара (Снук), воспитывающая семилетнюю дочь Мию (Латорре). Однажды девочка спрашивает у мамы, могут ли люди вернуться из мест, в которые они попадают после смерти. В ответ на это героиня рассказывает Мии о том, что когда-то у нее была сестра Алиса, которая таинственно пропала в возрасте семи лет. Сначала Сара не придает этому разговору большого значения, но со временем начинает замечать, что после него ее дочь начала вести себя странно: она копирует повадки Алисы, принося диких кроликов в дом, рисует ужасающие рисунки и словно мучается от воздействия неких потусторонних сил. Сара думает, что Миа просто дурачится, но каждая новая странная выходка девочки заставляет ее все больше сомневаться в этом. Когда одержимость Мии достигает апогея, страшные тайны прошлого, которые Сара старалась забыть навсегда, всплывают на поверхность, превращая жизнь женщины в настоящий кошмар.

Постановщицей ленты выступила Даина Рейд, прежде работавшая над сериалами «Сияющие», «Чужак» и «Рассказ служанки». Ранее центральную героиню ленты должна была сыграть Элизабет Мосс («Человек-невидимка»), но она покинула проект из-за плотного рабочего графика.

Премьера «Реинкарнации. Новая глава» состоится на Netflix 28 июня. Фильм также выйдет в официальный российский прокат 27 июня.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната» Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната» Читать далее 10 мая 2023
Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты» Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты» Читать далее 11 мая 2023
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Читать далее 11 мая 2023
Сиквел «Чумовой пятницы» официально запущен в производство Сиквел «Чумовой пятницы» официально запущен в производство Читать далее 11 мая 2023
Николай Костер-Вальдау противостоит сатанистам в трейлере мрачного триллера «Бог — это пуля» Николай Костер-Вальдау противостоит сатанистам в трейлере мрачного триллера «Бог — это пуля» Читать далее 11 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов Читать далее 7 мая 2023
Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия» Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия» Читать далее 10 мая 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года Читать далее 9 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов Читать далее 8 мая 2023
Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» Читать далее 11 мая 2023
Related video