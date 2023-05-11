Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер хоррора «Реинкарнация. Новая глава». Стоит отметить, что в оригинале данная картина называется Run Rabbit Run («Беги, кролик, беги») и имеет никакого отношения к фильму ужасов Ари Астера «Реинкарнация» (2018).

Главные роли в фильме сыграли лауреат «Золотого глобуса» Сара Снук («Наследники»), Лили Латорре, Дэймон Херриман («Однажды в... Голливуде») и обладательница премии «Эмми» Грета Скакки («Распутин»).

Главная героиня — врач Сара (Снук), воспитывающая семилетнюю дочь Мию (Латорре). Однажды девочка спрашивает у мамы, могут ли люди вернуться из мест, в которые они попадают после смерти. В ответ на это героиня рассказывает Мии о том, что когда-то у нее была сестра Алиса, которая таинственно пропала в возрасте семи лет. Сначала Сара не придает этому разговору большого значения, но со временем начинает замечать, что после него ее дочь начала вести себя странно: она копирует повадки Алисы, принося диких кроликов в дом, рисует ужасающие рисунки и словно мучается от воздействия неких потусторонних сил. Сара думает, что Миа просто дурачится, но каждая новая странная выходка девочки заставляет ее все больше сомневаться в этом. Когда одержимость Мии достигает апогея, страшные тайны прошлого, которые Сара старалась забыть навсегда, всплывают на поверхность, превращая жизнь женщины в настоящий кошмар.

Постановщицей ленты выступила Даина Рейд, прежде работавшая над сериалами «Сияющие», «Чужак» и «Рассказ служанки». Ранее центральную героиню ленты должна была сыграть Элизабет Мосс («Человек-невидимка»), но она покинула проект из-за плотного рабочего графика.

Премьера «Реинкарнации. Новая глава» состоится на Netflix 28 июня. Фильм также выйдет в официальный российский прокат 27 июня.