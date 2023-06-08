Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Самый известный создатель видеоигр в мире: вышел трейлер фильма о Хидео Кодзиме

Самый известный создатель видеоигр в мире: вышел трейлер фильма о Хидео Кодзиме

8 июня 2023 14:01
Самый известный создатель видеоигр в мире: вышел трейлер фильма о Хидео Кодзиме

В картине о легендарном японском геймдизайнере снялись Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и Николас Виндинг Рефн.

Игровая студия Kojima Productions опубликовала трейлер документального фильма Hideo Kojima: Connecting Worlds («Хидео Кодзима: Соединяя миры»), посвященного жизни и творчеству выдающегося японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

В современном мире вряд ли можно найти более влиятельного и знаменитого создателя видеоигр, чем Кодзима. Начав свой путь с разработки небольших проектов для компании Konami в 1980-х, он постепенно пришел к созданию собственной франшизы Metal Gear (позже была переименована в Metal Gear Solid), которая сделала его настоящей звездой индустрии. В 2010-х Кодзима принял решение уйти из Konami и основать собственную независимую студию Kojima Productions, занявшуюся созданием его следующего шедевра — игры Death Stranding. На протяжении десятилетий проекты геймдизайнера удерживали статус эталонных произведений с точки зрения глубины механик повествования и проработанности сюжетов.

В новом ролике Кодзима делится подробностями своего творческого пути, собственными представлениями об истинной цели создания игр и откровениями о трудностях управления независимой студией. Кроме него, на экране появляются выдающиеся деятели киноискусства, с которыми Кодзиме довелось поработать за свою многолетнюю карьеру, такие как Гильермо дель Торо («Форма воды»), Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости») и Николас Виндинг Рефн («Неоновый демон»).

Дебютный показ Hideo Kojima: Connecting Worlds пройдет на фестивале «Трайбека» в июне 2023 года. Дата международной премьеры картины пока неизвестна.

Фото: Tribeca
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Читать далее 7 июня 2023
Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Читать далее 7 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Читать далее 6 июня 2023
Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Читать далее 7 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше