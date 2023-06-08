Самый известный создатель видеоигр в мире: вышел трейлер фильма о Хидео Кодзиме

Игровая студия Kojima Productions опубликовала трейлер документального фильма Hideo Kojima: Connecting Worlds («Хидео Кодзима: Соединяя миры»), посвященного жизни и творчеству выдающегося японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

В современном мире вряд ли можно найти более влиятельного и знаменитого создателя видеоигр, чем Кодзима. Начав свой путь с разработки небольших проектов для компании Konami в 1980-х, он постепенно пришел к созданию собственной франшизы Metal Gear (позже была переименована в Metal Gear Solid), которая сделала его настоящей звездой индустрии. В 2010-х Кодзима принял решение уйти из Konami и основать собственную независимую студию Kojima Productions, занявшуюся созданием его следующего шедевра — игры Death Stranding. На протяжении десятилетий проекты геймдизайнера удерживали статус эталонных произведений с точки зрения глубины механик повествования и проработанности сюжетов.

В новом ролике Кодзима делится подробностями своего творческого пути, собственными представлениями об истинной цели создания игр и откровениями о трудностях управления независимой студией. Кроме него, на экране появляются выдающиеся деятели киноискусства, с которыми Кодзиме довелось поработать за свою многолетнюю карьеру, такие как Гильермо дель Торо («Форма воды»), Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости») и Николас Виндинг Рефн («Неоновый демон»).

Дебютный показ Hideo Kojima: Connecting Worlds пройдет на фестивале «Трайбека» в июне 2023 года. Дата международной премьеры картины пока неизвестна.