Русские «Наследники»: вышел тизер сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил дебютный тизер многосерийной драмы «Золотое дно», представляющей собой семейную сагу о родственниках, которые становятся заклятыми врагами. В основу сериала, по духу напоминающего хит HBO «Наследники», лег сценарий знаменитого российского писателя Сергея Минаева, написанный вместе с Дмитрием Минаевым («Последний министр»). Главные роли в шоу сыграли Алексей Гуськов («Актрисы») и Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»).

Действие разворачивается после смерти Алексея Градова (Ростислав Бершауэр) — главы крупного строительного холдинга. После этого наследники предпринимателя и бизнес-партнер сразу же включаются в борьбу за миллиардное состояние. Семейную сторону возглавляет отец покойного Юрий Градов (Гуськов), основавший фамильный бизнес в 1990 годах. В союзники он берет любовницу сына и по совместительству финансиста и стратега компании Надежду (Снигирь). В попытке разделить активы Градовы начинают вспоминать старые обиды, которых за годы накопилось очень много. Даже без наследства они имею высокий статус, власть и деньги, однако им этого мало. В погоне за состоянием герои готовы стереть в порошок не только врагов, но и друг друга.

В остальной актерский состав вошли Игорь Гордин, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Александр Новин, Юрий Насонов, Виктория Маслова и Марина Ворожищева. Режиссером выступил Илья Ермолов («Маленький воин», «За кулисами»). Производство курирует основанная Александром Цекало продюсерская компания «Среда».

Съемки «Золотого дна» завершились совсем недавно, поэтому дата премьеры будет объявлена позднее.