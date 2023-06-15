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Киноафиша Новости Русские «Наследники»: вышел тизер сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева

Русские «Наследники»: вышел тизер сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева

15 июня 2023 17:01
Русские «Наследники»: вышел тизер сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева

Шоу «Иви» повествует о родственниках, которые борются за большое наследство.

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил дебютный тизер многосерийной драмы «Золотое дно», представляющей собой семейную сагу о родственниках, которые становятся заклятыми врагами. В основу сериала, по духу напоминающего хит HBO «Наследники», лег сценарий знаменитого российского писателя Сергея Минаева, написанный вместе с Дмитрием Минаевым («Последний министр»). Главные роли в шоу сыграли Алексей Гуськов («Актрисы») и Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»).

Действие разворачивается после смерти Алексея Градова (Ростислав Бершауэр) — главы крупного строительного холдинга. После этого наследники предпринимателя и бизнес-партнер сразу же включаются в борьбу за миллиардное состояние. Семейную сторону возглавляет отец покойного Юрий Градов (Гуськов), основавший фамильный бизнес в 1990 годах. В союзники он берет любовницу сына и по совместительству финансиста и стратега компании Надежду (Снигирь). В попытке разделить активы Градовы начинают вспоминать старые обиды, которых за годы накопилось очень много. Даже без наследства они имею высокий статус, власть и деньги, однако им этого мало. В погоне за состоянием герои готовы стереть в порошок не только врагов, но и друг друга.

В остальной актерский состав вошли Игорь Гордин, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Александр Новин, Юрий Насонов, Виктория Маслова и Марина Ворожищева. Режиссером выступил Илья Ермолов («Маленький воин», «За кулисами»). Производство курирует основанная Александром Цекало продюсерская компания «Среда».

Съемки «Золотого дна» завершились совсем недавно, поэтому дата премьеры будет объявлена позднее.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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