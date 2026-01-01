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Юсуп Омаров
Yusup Omarov
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Юсуп Омаров
Юсуп Омаров
Yusup Omarov
Дата рождения
22 августа 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Биография Юсупа Омарова
Родился 22 августа 1972 года. Гоцатль, Дагестан, Россия.
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Отдел резонансных дел
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Atel-Matel
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Танцы на высоте!
Tantsy Na Vysote
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Рецензия
4.9
Убежать, догнать, влюбиться
Ubezhat, dognat, vluybitsya
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2015, Россия
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