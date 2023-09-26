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Киноафиша Новости Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

26 сентября 2023 10:04
Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

Вместо уволенного Джастина Ройланда в оригинале главных героев озвучивают новые актеры, но их имена пока держатся в секрете.

Канал Adult Swim наконец представил полноценный трейлер седьмого сезона знаменитого мультсериала для взрослых «Рик и Морти».

Как и было обещано в финале предыдущего сезона, в предстоящих сериях Рик будет охотиться за своим злобным двойником, который известен как Рик Прайм. Помогать Рику будет не только Морти, но и другие персонажи, включая Птичью личность, Шестеренкоголового, президента США Кертиса и многострадального мистера Жопосранчика. В сезоне также будет фигурировать доктор Вонг, являющаяся терапевтом Смитов. Вместе с тем в ролике показаны зомби, роботы-призраки и Рик, превративший себя в ногу.

Официальный синопсис новых серий гласит:

«Рик и Морти возвращаются! Это седьмой сезон, так что возможности бесконечны: что там с Джерри? А как дела у злобной Саммер?! Вернутся ли они когда-нибудь в школу? Вероятно, что нет! Но давайте узнаем! Наверное, мочи будет меньше, чем в прошлом сезоне. Рик и Морти, 100 лет! Или по меньшей мере до десятого сезона!»

Седьмой сезон «Рика и Морти», состоящий из десяти эпизодов, стартует на Adult Swim 15 октября.

Фото: Adult Swim
Елена Королева
Елена Королева
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