Режиссеры «Крика 6» надеются на выход «Крика 7»: «С нами или без нас»

Накануне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера шестой части «Крика», на которой присутствовала вся основная творческая команда ленты. В рамках мероприятия режиссеры картины Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт поделились с Deadline своими размышлениями о потенциальной седьмой ленте. На вопрос журналиста о возможном возвращении во франшизу, Беттинелли ответил буквально следующее:

«Мы надеемся, что седьмая часть состоится. Мы хотим смотреть новые «Крики» до конца наших дней. С нами или без нас».

Джиллетт полностью солидарен с мнением коллеги и искренне рад, что у них получилось возродить культовую киносерию Уэса Крэйвена. Автор первых четырех слэшеров Кевин Уильямсон, в свою очередь, похвалил сценаристов Джеймса Вандербилта и Гая Бусика за их смелый подход к материалу. На красной ковровой дорожке Уильямсон заявил, что изначально его озадачила идея переноса действия из маленького Вудсборо в мегаполис, но потом он вник в план преемников и был впечатлен:

«Я немного колебался, потому что был озадачен тем, как сделать так, чтобы Нью-Йорк по-настоящему пугал. Но они все смогли. Они с самого начала знали, каким образом реализовать задумку».

«Крик 6» выйдет в мировой прокат 10 марта.