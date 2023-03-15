Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер снимет для Netflix шпионскую драму

Режиссер «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер снимет для Netflix шпионскую драму

15 марта 2023 16:07
Режиссер «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер снимет для Netflix шпионскую драму

Новый сериал станет экранизацией романов Кристофера Райха о промышленном шпионе Саймоне Риске.

По информации Deadline, оскароносный режиссер Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен») собирается экранизировать цикл шпионских романов писателя Кристофера Райха о Саймоне Риске в виде сериала для Netflix.

Шоу расскажет о знаменитом промышленном шпионе-фрилансере Саймоне Риске. Однажды он берется за работу, которая может пошатнуть баланс сил в западном мире. Его задачей становится провернуть дело на фоне «величайшего уличного ограбления в истории Парижа». В сериал войдут экранизации четырех романов Райха — The Take («Взятие»), который послужит основой для первого сезона, а также Crowl Jewel («Драгоценность короны»), The Palace («Дворец») и Once a Thief («Однажды вор»).

Бергер выступает постановщиком сериала. Сценарий пишет Роуэн Жоффе («Стальная звезда»). Производством занимаются студии eOne и See-Saw Films, процесс разработки пока что находится на ранней стадии.

В настоящий момент Бергер также работает над экранизацией криминального романа Helltown: The Untold Story of a Serial Killer on Cape Cod («Адский город: нерассказанная история серийного убийцы на Кейп-Коде»). Это сериал о молодых годах писателя Курта Воннегута (Оскар Айзек), который вовлекается в охоту за хладнокровным серийным убийцей, терроризирующим полуостров Кейп-Код.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Related video