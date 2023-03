Режиссер «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер снимет для Netflix шпионскую драму

По информации Deadline, оскароносный режиссер Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен») собирается экранизировать цикл шпионских романов писателя Кристофера Райха о Саймоне Риске в виде сериала для Netflix.

Шоу расскажет о знаменитом промышленном шпионе-фрилансере Саймоне Риске. Однажды он берется за работу, которая может пошатнуть баланс сил в западном мире. Его задачей становится провернуть дело на фоне «величайшего уличного ограбления в истории Парижа». В сериал войдут экранизации четырех романов Райха — The Take («Взятие»), который послужит основой для первого сезона, а также Crowl Jewel («Драгоценность короны»), The Palace («Дворец») и Once a Thief («Однажды вор»).

Бергер выступает постановщиком сериала. Сценарий пишет Роуэн Жоффе («Стальная звезда»). Производством занимаются студии eOne и See-Saw Films, процесс разработки пока что находится на ранней стадии.

В настоящий момент Бергер также работает над экранизацией криминального романа Helltown: The Untold Story of a Serial Killer on Cape Cod («Адский город: нерассказанная история серийного убийцы на Кейп-Коде»). Это сериал о молодых годах писателя Курта Воннегута (Оскар Айзек), который вовлекается в охоту за хладнокровным серийным убийцей, терроризирующим полуостров Кейп-Код.