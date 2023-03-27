Режиссер «Джона Уика» призывает учредить «Оскар» за каскадерскую работу

Режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски дал объемное интервью Deadline, в котором поделился мыслями о важности работы каскадеров. По своей первой профессии Стахелски является создателем трюков, поэтому данная тема для него особенно важна. По мнению постановщика, Американская киноакадемия незаслуженно недооценивает отдел координаторов трюков в номинациях на премию «Оскар», хотя дублеры являются такой же неотъемлемой частью кинопроизводства, как и все остальные:

«Речь о фундаментальной проблеме. Полагаю, что если бы я прямо сейчас отправился в Академию с вопросом, есть ли там те, кто противится выдвижению трюков на «Оскар», то сомневаюсь, что подобные люди нашлись бы. В чем тогда проблема? А в том, что никто об этом всерьез не заикается. Я поднимаю эту тема прямо сейчас с вами, и вы можете помочь донести мой вопрос в массы. На самом деле нет ни одной убедительной причины, по которой каскадеров не должны представлять на церемонии «Оскар». Вряд ли кто-либо будет отрицать, что мы как минимум не уступаем любому другому подразделению кинопроизводства. Мы являемся неотъемлемой частью любого кинопроекта, такой же традиционной как музыканты, костюмеры, техническая команда, режиссеры или операторы. И никто из сторонних отделов не станет это отрицать. Я считаю, что мы просто еще не обсуждали этот вопрос. Отчасти именно в этом проблема. Отдел каскадеров работает совсем по-другому. Оператор — один человек, так же как художник по костюмам и режиссер. Мы важны, как и любой другой отдел, и пусть прозвучит немного высокомерно, но мы бы точно добавили «Оскару» изюминку. Это было бы законно и обоснованно. Ни один великий каскадер или исполнитель, которых я знаю, не делает трюки ради славы или статуса. Для нас это не так уж много значит, но все же приятно, когда твою работу отмечают коллеги. Время пришло».

В заключение Стахелски пояснил еще один деликатный момент. Так как за создание трюков обычно отвечает целый отряд каскадеров, определить конкретных лиц, заслуживающих статуэтку, проблематично. Несмотря на это, режиссер убежден, что свод соответствующих правил решил бы эту проблему.