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Киноафиша Новости Райан Рейнольдс сыграет в музыкальной комедии по собственному сценарию

Райан Рейнольдс сыграет в музыкальной комедии по собственному сценарию

27 февраля 2023 11:55
Райан Рейнольдс сыграет в музыкальной комедии по собственному сценарию

Актер вновь поработает с режиссером «Главного героя» и «Дэдпула 3».

Райан Рейнольдс, недавно исполнивший одну из главных ролей в мюзикле «В духе Рождества», продолжит сниматься в музыкальных картинах. По сведениям The Hollywood Reporter, актер сыграет главную роль в комедии «Бой-бэнд» (Boy Band). Проектом занимается студия Paramount Pictures.

Рейнольдс также выступает исполнительным продюсером будущей ленты и соавтором сценария. Артист написал сценарий вместе с Джесси Эндрюсом («Лука», «Я, Эрл и умирающая девушка»). В рамках фильма Рейнольдс вновь объединится с Шоном Леви, с которым он ранее работал над семейными блокбастерами «Главный герой» и «Проект «Адам». Сейчас они вместе готовятся к старту съемок «Дэдпула 3», которые начнутся в конце мая.

Леви может занять режиссерское кресло «Бой-бэнда», но в данный момент числится лишь сопродюсером через свою компанию 21 Laps Entertainment. Его вовлеченность в качестве постановщика полностью зависит от расписания, так как Рейнольдс рассчитывает приступить к производству осенью 2023 года или в начале 2024 года.

Официального синопсиса у проекта еще нет. Ожидается, что это будет веселая история о воссоединении участников некогда популярной музыкальной группы, состоящей из парней.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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