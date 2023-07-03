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Киноафиша Новости Рассел Кроу посетовал на обилие вопросов о «Гладиаторе 2»: «Мне должны за это платить!»

Рассел Кроу посетовал на обилие вопросов о «Гладиаторе 2»: «Мне должны за это платить!»

3 июля 2023 16:04
Рассел Кроу посетовал на обилие вопросов о «Гладиаторе 2»: «Мне должны за это платить!»

Актеру надоело рассуждать о фильме, к которому он не имеет никакого отношения.

Режиссер Ридли Скотт уже около месяца занимается съемками «Гладиатора 2», но с самого анонса проекта больше всех о сиквеле журналисты спрашивают звезду оригинального фильма Рассела Кроу, который в продолжении вообще не участвует. В рамках недавней пресс-конференции на кинофестивале в Карловых Варах темпераментный артист выразил по этому поводу недовольство:

«Они мне должны за это платить! Потому что я отвечают на огромнейшее количество вопросов о фильме, в котором вообще не участвую. Я не имею к этому никакого отношения. В этом мире мой персонаж мертв и похоронен на глубине шести футов. Но признаюсь, у меня есть определенная ревность, потому что это напоминает мне об ушедших временах, когда я был значительно моложе, а также о том, что значила для меня работа над той картиной. Я ничего не знаю об актерском составе сиквела и о его сюжете. Мой герой мертв! Могу однозначно сказать лишь одно — если Ридли Скотт решил снять вторую часть спустя двадцать лет, то у него на это наверняка были очень веские причины. Уверен, что в итоге получится захватывающее кино».

Съемки пеплума Paramount Pictures в данный момент проходят в Марокко. Актерский состав возглавляет Пол Мескал. Вместе с ним в каст вошли Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Мэй Каламави, Фред Хехингер, Конни Нильсен, Джимон Хонсу, Лиор Раз, Дерек Джекоби, Питер Менса и Мэтт Лукас.

Действие продолжения разворачивается спустя много лет после героической смерти генерала Максимуса (Кроу). Центральный персонаж — повзрослевший Луций Верус (Мескал), сын Люсиллы (Нильсен) и племянник Коммода (Хоакин Феникс). Сценарий написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира», «Наполеон»).

Премьера «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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