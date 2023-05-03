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Киноафиша Новости Работа над новыми сезонами «Кобры Кай» и «Шершней» приостановлена из-за забастовки

Работа над новыми сезонами «Кобры Кай» и «Шершней» приостановлена из-за забастовки

3 мая 2023 15:53
Работа над новыми сезонами «Кобры Кай» и «Шершней» приостановлена из-за забастовки

Создатели сериалов поддержали голливудских сценаристов в их борьбе за лучшие условия труда.

Творческая команда сериала «Кобра Кай» приостановила работу над шестым сезоном шоу, чтобы поддержать забастовку Гильдии сценаристов Америки (WGA). Об этом объявил шоураннер проекта Джон Харвитц в своих социальных сетях:

«Нам не нравится бастовать. Но когда нам приходится это делать, мы бьем сильно. Карандаши в комнате сценаристов «Кобры Кай» опущены. Писателей на съемочной площадке нет. Настали темные времена, но, к сожалению, это необходимые меры. Когда справедливость восторжествует, мы вернемся к веселому надиранию задниц. А пока что желаем сил и посылаем лучи поддержки переговорному комитету. Вы добьетесь своего».

Подобным заявлением также поделилась создательница сериала «Шершни» Эшли Лайл. В соцсетях Лайл написала, что разработка сценария третьего сезона шоу началась ровно за день до забастовки, и она не продолжится до тех пор, пока условия WGA не будут приняты:

«Что же, мы поработали над сценарием третьего сезона «Шершней» ровно один день. Это было потрясающе, вдохновляюще и очень весело. Я буду очень рада вернуться к нему, как только WGA получит честное предложение».

WGA объявила о начале масштабной забастовки после того, как Альянс продюсеров кино и телевидения (AMTPT) отказался рассматривать требования организации по улучшению условий труда сценаристов. На данный момент неизвестно, как долго WGA планирует продолжать эту акцию и насколько сильно ее последствия ударят по киноиндустрии. Также неизвестно, будут ли отложены премьеры новых сезонов «Кобры Кай» и «Шершней» из-за остановки работы.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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