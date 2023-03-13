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Киноафиша Новости Пятно и Стервятник: появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных»

Пятно и Стервятник: появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных»

13 марта 2023 15:25
Пятно и Стервятник: появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных»

Мультфильм будет напоминать пятый эпизод «Звездных войн».

Журнал Empire опубликовал пару свежих кадров из горячо ожидаемого анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных». На первом изображении запечатлены Майлз Моралес, Гвен и индийский паук во вселенной Земля-50101, сражающиеся с суперзлодеем Пятно. На втором кадре футуристический паук Мигель О’Хара в одиночку противостоит жуткому Стервятнику.

Пятно и Стервятник: появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных»

По словам сценариста и продюсера Кристофера Миллера, задача творческой команды состояла в том, чтобы показать нечто доселе невиданное. Осуществить задумку создатели намерены благодаря пяти новым вселенным, у каждой из которых будет собственный уникальный стиль.

Пятно и Стервятник: появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных»

Одновременно с сиквелом «Через вселенные» в производстве находится третья часть, которую Sony выпустит в прокат 29 марта 2024 года. Миллер рассказал, вторая часть напоминает пятый эпизод «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар»:

«Люди, которым удалось посмотреть «Паутину вселенных», сказали нам, что у них ощущение, словно это «Империя наносит ответный удар». В сиквеле мы демонстрируем новые и ранее неизведанные миры. Это очень эмоциональная история, которая заканчивается таким образом, что необходимо смотреть третью часть. Так что да! Думаю, они правы — это наша «Империя».

Премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» состоится 2 июня.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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