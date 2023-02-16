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Киноафиша Новости Преподаватель Боб Оденкерк попадает впросак в трейлере сериала «Непосредственный человек»

Преподаватель Боб Оденкерк попадает впросак в трейлере сериала «Непосредственный человек»

16 февраля 2023 13:34
Преподаватель Боб Оденкерк попадает впросак в трейлере сериала «Непосредственный человек»

Звезда «Лучше звоните Солу» устраивает бокс с гусем.

Кабельный канал AMC представил полноценный трейлер мини-сериала «Непосредственный человек», посвященного кризису среднего возраста. Ведущую роль в восьмисерийном шоу сыграл звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк.

В центре повествования — Уильям Генри Деверо — младший (Оденкерк). Он является главой кафедры английского языка в колледже Пенсильвании, страдающем от недостаточного финансирования. Главный герой переживает не лучшие времена, но ему нужно удержать на плаву учебное заведение и заодно разобраться в своей личной жизни, потому что у него начинаются проблемы с женой.

В представленном ролике показано, как протагонист опрометчиво портит себе жизнь. В ходе словесной перепалки с одним из учеников Уильям крайне пренебрежительно отзывается о колледже, называя его «столицей посредственности». Его слова кто-то записывает на диктофон, так что они становятся достоянием общественности. Этот инцидент запускает целую цепочку неприятных и странных событий — от домашних сложностей до сомнительного решения побоксировать с гусем.

Вместе с Оденкерком в сериале снялись Мирей Инос, Кайл МакЛоклен, Джексон Келли, Оливия Уэлш, Лайла Фицджералд, Крис Диамантополос, Дидрих Бадер иьдругие. Шоураннерами выступают Пол Либерштейн («Офис», «Служба новостей») и Аарон Зелман («Силиконовая долина», «Убийство»). В режиссерскую команду вошел создатель «Зеленой книги» Питер Фаррелли. В основу сюжета лег роман Ричарда Руссо.

Мировая премьера «Непосредственного человека» состоится в следующем месяце на кинофестивале SXSW в Остине. На канале AMC и сервисе AMC+ сериал выйдет 19 марта.

Фото: AMC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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