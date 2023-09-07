Появился первый трейлер нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

Студия Ghibli и дистрибьютор GKIDS Films представили первый трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», также известного как «Мальчик и птица». Для Миядзаки это первый полнометражный проект за последние десять лет после фильма «Ветер крепчает».

«Как поживаете?» — отчасти автобиографичное философское фэнтези о жизни, смерти и дружбе. Фильм повествует о маленьком мальчике Махито, чья мать погибает во время взрывов в Токио. Отец забирает парня из города и решает поселиться с ним в сельской местности у беременной родственницы. Пытаясь свыкнуться с трагедией и адаптироваться к новой обстановке, Махито неожиданно знакомится с говорящей цаплей. Птица обещает юнцу встречу с матерью при условии, что он наведается в заброшенную башню. Выполнив это требование, он вместе с цаплей попадает в волшебный мир.

«Как поживаете?» вышел в прокат Японии два месяца назад и заработал за этот период $52,5 млн — это восьмой по кассовым сборам результат студии Ghibli на домашней арене. На родине релиз специально сопроводили ограниченным количеством рекламных материалов, чтобы придать проекту атмосферу секретности и сделать его более событийным.

В данный момент новый мультфильм от создателя «Унесенных призраками», «Ходячего замка» и «Моего соседа Тоторо» готовится к показам на кинофестивалях в Торонто и Нью-Йорке, а в кинотеатрах США он окажется 8 декабря. «Как поживаете?» также выйдет в России. В отечественных кинотеатрах фильм появится в ноябре, но точная дата пока не объявлена.