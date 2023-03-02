Появился первый кадр с Беном Аффлеком из триллера Роберта Родригеса «Гипнотик»

Премьера состоится в этом месяце на кинофестивале SXSW.

В сети появился первый официальный кадр из криминального экшен-триллера Роберта Родригеса «Гипнотик». На представленном изображении запечатлен персонаж Бена Аффлека, разыскивающий свою потерянную дочь. Снимок был опубликован в честь анонса даты мировой премьеры — первый показ ленты состоится 12 марта в рамках кинофестиваля SXSW, который пройдет в Остине, где базируется продюсерская компания Родригеса Troublemaker Studios.

В центре повествования окажется детектив (Аффлек), расследующий череду необъяснимых преступлений в надежде найти свою пропавшую дочку (Хала Финли). Во время поисков он выясняет, что исчезновение его ребенка каким-то образом связано с некой засекреченной правительственной программой.

В остальной актерский состав вошли Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Дж.Д. Пардо, Джефф Фэйи и Дайо Окенийи. Сценарий написал Макс Боренштейн («Годзилла против Конга»). Бюджет «Гипнотика» составил $65 млн.

Стоит отметить, что в столице Техаса будет представлена черновая версия фильма. Официальная дата кинотеатрального релиза пока не утверждена, хотя съемки завершились еще в конце 2021 года. Прокатом в США займется независимый дистрибьютор Ketchup Entertainment.