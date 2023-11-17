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Киноафиша Новости Потерявшая память Кристен Риттер ищет ответы в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»

Потерявшая память Кристен Риттер ищет ответы в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»

17 ноября 2023 19:33
Потерявшая память Кристен Риттер ищет ответы в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»

Шоу выйдет на «Амедиатеке».

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил дублированный трейлер и объявил дату выпуска сериала «Темное дитя: Отголоски». Спин-офф канадского шоу «Темное дитя» появится на российском стриминге 30 ноября.

Главную роль в ответвлении сыграла звезда сериала «Джессика Джонс» Кристен Риттер. Компанию ей составили Кили Хоуз («Дарреллы») и Александра Кастильо («Рассказ служанки»). Шоураннером и сценаристкой «Отголосков» выступает Анна Фишко («Общество»), тогда как создатель оригинального «Темного дитя» Джон Фоусет является продюсером и одним из режиссеров спин-оффа.

Действие предстоящего сериала разворачивается в ближайшем будущем. В центре сюжета — группа женщин-клонов, которым нужно объединить усилия, чтобы раскрыть секрет своего происхождения. Однако взаимодействие между клонами оказывается не менее сложными и изменчивыми, чем природа человека. В трейлере показано, как Люси (Риттер) просыпается в доме нейробиолога Элеоноры, не зная, кто она такая и какой сейчас год. После девушка сбегает, пытаясь получить ответы на свои вопросы.

В шоу будут нестандартно раскрыты такие извечные темы, как любовь, месть, убийство, а также отношения между творцом и плодами его деятельности.

Фото: AMC
Елена Королева
Елена Королева
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