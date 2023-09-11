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Киноафиша Новости Половина фильма уже отснята: режиссер Шон Леви рассказал, каким будет «Дэдпул 3»

Половина фильма уже отснята: режиссер Шон Леви рассказал, каким будет «Дэдпул 3»

11 сентября 2023 13:33
Половина фильма уже отснята: режиссер Шон Леви рассказал, каким будет «Дэдпул 3»

Постановщик поведал о тональности фильма и экранной химии ведущих звезд.

В рамках кинофестиваля в Торонто режиссер Шон Леви пообщался с порталом Deadline, поделившись новыми комментариями по поводу «Дэдпула 3». В прошлом постановщик снимал исключительно семейные ленты или картины, ориентированные на подростковую аудиторию, поэтому фильм о болтливом наемнике для него является необычным проектом — в первую очередь из-за «взрослого» возрастного ценза. Несмотря на это, Леви намерен придерживаться привычной тональности киносерии — будет кровь, жестокость и много похабных шуток. Вывести экранную химию Райана Рейнольдса и Хью Джекмана на новый уровень помогают съемки на натуре:

«Я не собираюсь вмешиваться в ДНК-франшизы. Наш фильм дерзкий и смелый, с очень высокой концентрацией рейтинга R. Мы пошли на многое, чтобы не снимать его в студийных помещениях на цифровом фоне. Мы хотим добиться ощущения реальности происходящего. Когда вы скрещиваете Хью Джекмана в его самом узнаваемом образе и Райана Рейнольдса в его наиболее знаковой роли, то на выходе получается нечто в духе «Успеть до полуночи», «48 часов» и «Самолетом, поездом и автомобилем», но точно не «Аэроплан»!»

По словам кинематографиста, до начала забастовки актеров команда успела отснять примерно половину фильма. Сейчас же все участники проекта ждут момента, когда смогут вернуться к работе:

«Как и все остальные, ну или, по крайней мере, основная часть индустрии, мы остановили производство. Мы притормозили где-то в середине съемок. Каждый день был как праздник, а экранная химия Дэдпула и Росомахи, как и ожидалось, просто невероятна. Наша съемочная группа, как и все остальные, жаждут скорейшего заключения честной сделки, которая положит конец этим забастовкам и вернет всех, включая нас, к работе».

На фоне нынешних обстоятельств студиям Disney и Marvel пришлось временно убрать «Дэдпула 3» из прокатного календаря. Новая дата выхода будет объявлена лишь по окончании забастовок.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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