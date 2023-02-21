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Киноафиша Новости Пол Мескал уточнил, когда должны начаться съемки «Гладиатора 2»

Пол Мескал уточнил, когда должны начаться съемки «Гладиатора 2»

21 февраля 2023 12:41
Пол Мескал уточнил, когда должны начаться съемки «Гладиатора 2»

Актер сейчас активно посещает церемонии вручения кинопремий.

В прошлом месяце появилась информация, что съемки «Гладиатора 2» начнутся в мае этого года, после чего выяснилось, что старт производства отсрочили на пару недель из-за загруженного графика исполнителя главной роли Пола Мескала («Нормальные люди», «Солнце мое»). Теперь информацией о на этот счет поделился сам артист. Общаясь с прессой на недавней церемонии BAFTA Film Awards молодой актер в интервью Deadline сказал:

«Будем работать летом. Я точно не знаю конкретную дату начала съемок, но скоро».

Никакой дополнительной информацией Мескал не поделился, но, исходя из его реакции, он очень воодушевлен предстоящими съемками. Постановкой картины займется создатель оригинальной ленты сэр Ридли Скотт, а сценарий написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира», «Наполеон»).

Действие продолжения развернется спустя пару десятилетий после кровавой развязки оригинального «Гладиатора», когда на арене Колизея благородный генерал Максимус (Рассел Кроу) принял героическую смерть. Центральным героем сиквела окажется повзрослевший Луций Верус (Мескал) — сын Люсиллы (Конни Нильсен) и племянник Коммодуса (Хоакин Феникс).

Студия Paramount Pictures выпустит «Гладиатора 2» в кинотеатры 22 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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