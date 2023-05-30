Подошли к концу съемки спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишон

«Романтическая сага» о судьбе двух влюбленных, выживающих в мире зомби-апокалипсиса, выйдет в 2024 году.

Творческая команда спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», посвященного дальнейшей судьбе Рика и Мишон, объявила об окончании съемок. Кинематографисты опубликовали пост в официальных социальных сетях шоу, в котором поблагодарили своих коллег за их тяжелую работу:

«Спасибо вам за то, что вместе с нами создали новый проект в мире «Ходячих мертвецов». Благодаря вашему таланту, энергии и энтузиазму мы прошли через все испытания и продолжили историю, начатую более десяти лет назад! Эта история будет жить, и наша работа будет продолжать жить вместе с ним, мы будем продолжать жить вместе с ним!»

Спин-офф, носящий рабочее название The Walking Dead: Summit («Ходячие мертвецы: Саммит»), продолжает сюжет оригинального шоу, в десятом сезоне которого Мишон (Данай Гурира) отправилась в больше путешествие, чтобы найти Рика (Эндрю Линкольн). Создатели сериала описывают спин-офф как «романтическую сагу о несчастных выживших, которые пытаются найти друг друга и самих себя в мире, захваченном нежитью».

Шоураннером проекта выступает Скотт М. Гимпл, ранее работавший над оригинальными «Ходячими мертвецами», а также сериалами «Демоны Да Винчи» и «Жизнь как приговор».

Премьера The Walking Dead: Summit состоится в 2024 году.