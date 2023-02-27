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Киноафиша Новости Победителем премии «Сезар» 2023 стал триллер «Таинственное убийство»

Победителем премии «Сезар» 2023 стал триллер «Таинственное убийство»

27 февраля 2023 14:23
Победителем премии «Сезар» 2023 стал триллер «Таинственное убийство»

Кроме того, организаторы премии удостоили Дэвида Финчера почетной награды за многолетнюю карьеру.

В прошлую пятницу, 24 февраля, состоялась торжественная 48-ая церемония вручения национальной французской кинопремии «Сезар».

Лучшим фильмом по итогам 2022 года был признан триллер «Таинственное убийство» режиссера Доминика Молля. Картина была номинирована в десяти категориях и, помимо главной награды, получила призы за лучшего актера-дебютанта (Бастьен Буйон), лучшую мужскую роль второго плана (Були Ланнерс), лучший звук и лучший адаптированный сценарий. Лента посвящена детективу (Буйон), одержимому запутанным делом об убийстве женщины в маленьком городке недалеко от города Гренобль в предгорьях французских Альп.

Комедия Луи Гарреля «По правилам и без», получившая номинации в одиннадцати категориях, завоевала награды за лучший оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Ноэми Мерлан). Награды за лучшую мужскую и женскую роли достались Бенуа Мажимелю («Мучения на островах») и Виржини Эфире («Воспоминания о Париже») соответственно. «Моя афганская семья» Михаэлы Павлатовой была удостоена награды за лучший анимационный фильм, а Returning To Reims (Fragments) («Возвращение в Реймс (Фрагменты)») — за лучший документальный фильм.

Дэвиду Финчеру был вручен почетный приз «Сезар» за многолетнюю творческую карьеру. На сцене статуэтку режиссеру передал его давний коллега Брэд Питт, с которым постановщик работал над культовыми триллерами «Семь» и «Бойцовский клуб».

Церемония была омрачена несколькими скандалами. Еще до торжественного вечера общественность возмутила слабая репрезентация женщин в основных категориях премии. Среди номинантов на приз за лучший фильм и вовсе оказалась всего одна женщина — Валерия Бруни-Тедески («Вечно молодые»). Из-за этого многие победители премии сочили своим долгом упомянуть выдающихся женщин-кинематографистов во время своего награждения. Кроме того, во время церемонии на сцену выбежал протестующий против изменения климата в футболке с надписью «У нас остался 761 день», из-за чего трансляция была ненадолго прервана.

Фото: Haut et Court
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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