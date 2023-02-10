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Киноафиша Новости Питер Фаррелли снимет комедию по сценарию авторов «Дэдпула»

Питер Фаррелли снимет комедию по сценарию авторов «Дэдпула»

10 февраля 2023 13:25
Питер Фаррелли снимет комедию по сценарию авторов «Дэдпула»

Фильм будет в духе «Тупого и еще тупее» и «Заводилы».

Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли внес в свое рабочее расписание новый проект. Согласно эксклюзиву портала Deadline, обладатель премии «Оскар» вновь объединится со студией Skydance, с которой он недавно сотрудничал в рамках картины «За пивом!», для съемок экшен-комедии «Шары вверх» (Balls Up).

Оригинальный сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник, авторы трех частей «Дэдпула», дилогии «Zомбилэнд» и боевика Майкла Бэя «Призрачная шестерка». О сюжете пока информации нет, но сообщается, что предстоящий фильм будет похож на классические комедии Фаррелли и его брата Бобби, в числе которых «Тупой и еще тупее» и «Заводила».

В данный момент Фаррелли находится в Австралии, где занимается съемками давно планируемой им комедии «Рики Стэники» с Заком Эфроном и Джоной Синой в главных ролях. К производству «Шары вверх» режиссер собирается приступить по окончании работы над «Рики Стэники». Сейчас уже идут подготовительные работы и кастинг. Съемки начнутся в конце этого года или в начале следующего.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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