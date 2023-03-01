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Киноафиша Новости Певец The Weeknd дебютирует в полнометражном кино, снявшись в фильме с Дженной Ортегой

Певец The Weeknd дебютирует в полнометражном кино, снявшись в фильме с Дженной Ортегой

1 марта 2023 11:52
Певец The Weeknd дебютирует в полнометражном кино, снявшись в фильме с Дженной Ортегой

В картине также сыграет звезда «Банши Инишерина» Барри Кеоган.

По информации Variety, певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный под своим сценическим псевдонимом The Weeknd, планирует дебютировать в кино, написав сценарий, выступив продюсером и сыграв главную роль в будущем фильме. Название проекта, его сюжет и даже анр пока неизвестны.

Режиссером картины выступит Трей Эдвард Шульц, ранее работавший над драмой «Волны» и хоррором «Оно приходит ночью». Он также является соавтором сценария вместе с Резой Фахим и исполнительным продюсером. Съемки в настоящее время проходят Лос-Анджелесе.

Кроме The Weeknd, центральные роли в фильме исполнят Дженна Ортега, наиболее известная по сериалу «Уэнсдэй» и хоррору «Крик», и Барри Кеоган, недавно получивший номинацию на «Оскар» за работу над картиной «Банши Инишерина». Саундтрек к также напишет The Weeknd совместно с композитором Дэниэлом Лопатином, он же OPN. Последний из них ранее сочинил музыку к фильмам «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».

В ближайшем будущем на HBO выйдет сериал «Кумир», в котором The Weeknd сыграл главную мужскую роль. Шоу расскажет о запутанных отношениях лидера культа и восходящей поп-звезды. Создателями «Кумира» являются Сэм Левинсон («Эйфория») и Реза Фахим.

Фото: Getty Images; Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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