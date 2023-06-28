Первый сезон сериала «Кумир» завершится раньше, чем ожидалось

Скандальный сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и музыкантом The Weeknd завершится раньше, чем предполагалось — финальный пятый эпизод шоу выйдет в эфир канала HBO уже в это воскресенье, 2 июля. Такой поворот стал неожиданностью, потому что изначально проект позиционировался шестисерийным.

Сразу же после объявления появились разнообразные теории, однако портал TVLine пролил свет на ситуацию — укорачивание на целый эпизод связано с переработкой сериала, которая проходила в прошлом году, когда создатель «Эйфории» Сэм Левинсон полностью взял проект под свой контроль. После внесенных изменений творческой группе стало понятно, что лучше всего «Кумир» работает в пятисерийном формате, поэтому все лишнее просто вырезали.

В центре сюжета — проблемная восходящая поп-звезда Джоселин (Депп). Она заводит странные романтические отношения с загадочным и одержимым сексом владельцем лос-анджелесского ночного клуба Тедросом (The Weeknd). Ее новый знакомый оказывается лидером культа. Вскоре он берет под свой контроль жизнь девушки, однако его истинные мотивы остаются непонятными.

Из-за скандального содержания шоу получило довольно неоднозначную репутацию. Критики сериал разгромили, но многим зрителям смелый подход Левинсона пришелся по душе, хотя в плане рейтингов никаких рекордов зафиксировано не было. Скорее всего, второго сезона не будет, так как изначально «Кумир» подавался как мини-сериал. Финальный эпизод получил название «Джоселин навсегда».