Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов»

Вчера прошел официальный пресс-показ «Трансформеров: Восхождение Звероботов», благодаря чему в соцсетях появились первые мнения о фильме. Исходя из отзывов зарубежных критиков, у режиссера Стивена Кейпла — младшего и студии Paramount получилось снять достойное продолжение, которое превосходит многие предыдущие части франшизы. Некоторые даже сравнили картину с «Бамблби» и самой первой лентой Майкла Бэя. По мнению большинства, главным достоинством нового блокбастера является впечатляющий экшен и эффектный саундтрек, состоящий из многочисленных хитов 1990-х годов.

Ниже приведены короткие обзоры:

Парк Пакис, Nerd Reactor:

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» хорошо используют сюжетную линию анимационного фильма, объединяя Максималов и Терророконов для достижения нужного эффекта. Ставки высоки, а Скердж — ужасный и могущественный злодей. Получилось остросюжетное кино с большим сердцем».

Эрик Голдман, Fandom:

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» очень веселое кино. Вышел забавный фильм с по-настоящему убойным экшеном [...]. Намного лучше картин Бэя, пусть и не совсем на уровне «Бамблби».

Жермен Люссье, Gizmodo:

«В середине ленты есть определенные проблемы, но она мощно начинается, и в ней звучит классный хип-хоп 90-х годов, отлично использованы человеческие персонажи, а третий акт — это сплошной взрыв. В финале я чуть было не выпрыгнул из своего кресла. На уровне первого фильма Бэя и «Бамблби».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Новые «Трансформеры» получились весьма солидными! Обожаю бруклинский сеттинг — Максималы и Скердж привносят шарм и динамичность, особенно в сценах в Нью-Йорке. Мираж затмевает их всех, но «истинная звезда» фильма — это великолепный саундтрек, наполненный множеством хип-хоп хитов начала 90-х годов».

Майк Рейес, CinemaBlend:

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» — потрясающий фильм! Команда из «Битвы зверей» наконец добралась до больших экранов и, возможно, это самый лучший фильм франшизы. Здесь много душевности, юмора и достопримечательностей Бруклина».

Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня.