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Киноафиша Новости Остин Батлер и Колин Фаррелл претендуют на главные роли в следующем фильме Дэнни Бойла

Остин Батлер и Колин Фаррелл претендуют на главные роли в следующем фильме Дэнни Бойла

19 июля 2023 11:57
Остин Батлер и Колин Фаррелл претендуют на главные роли в следующем фильме Дэнни Бойла

Картина об американце, в одиночку пересекшем Антарктиду.

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана, Колин Фаррелл и Остин Батлер претендуют на главные роли в новом фильме Дэнни Бойла под названием Antarctica («Антарктика»). Проект разрабатывается студией Searchlight Pictures. Рихтман отмечает, что на данный момент переговоры с исполнителями были приостановлены из-за начавшейся забастовки Гильдии актеров США, но компания намерена возобновить их после окончания акции протеста.

Фильм будет основан на реальных событиях. В центре повествования — американец Колин О’Брэди, в одиночку пересекший Антарктиду. Согласно Production Weekly, синопсис ленты выглядит так:

«26 декабря 2018 года Колин О’Брэди завершил свою 54-дневную экспедицию по Антарктиде, преодолев более 930 миль с 400-фунтовыми санями, которые были набиты продовольствием и снаряжением для выживания. Ему пришлось столкнуться с убийственным ветром, невидимыми трещинами и полным одиночеством. О’Брэди принял участие в соревновании с ветераном-полярником Луисом Раддом: они оба пролетели на самолете Twin Otter до залива Геркулес, а затем проехались до начала шельфового ледника Росса, тем самым увековечив свои имена в книгах рекордов».

Searchlight Pictures планирует начать съемки Antarctica в ноябре этого года.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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