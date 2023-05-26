Оскароносная Хлоя Чжао сняла трейлер для видеоигры Diablo IV

По словам Чжао, она стремилась воззвать к эмоциям, которые испытывают фанаты Diablo, погружаясь в игры серии.

Компания Blizzard выпустила новый трейлер своей видеоигры Diablo IV, снятый оскароносным режиссером Хлоей Чжао («Земля кочевников») и постановщицей Кику Охэ. Выход ролика приурочен к скорому релизу игры, который состоится 6 июня.

Diablo — это серия игр в жанре Action RPG, в которых игрокам предлагается пройти ряд наполненных врагами подземелий, чтобы добраться до финального босса. Действие всей франшизы разворачивается в мрачном фэнтезийном царстве людей Sanctuary, ставшем полем битвы между армиями Небес и Ада.

В трейлере показаны разнообразные жители Sanctuary, которые обращаются напрямую к зрителю, умоляя его прийти им на помочь. В ролике также появляются герои, обозначающие пять различных классов, которые игроки могут выбрать для своего персонажа, — варвар, колдун, друид, разбойник и некромант. В конце видео с неба спускается главная антагонистка Diablo IV, демон Лилит.

Помимо «Земли кочевников», Чжао наиболее известна по супергеройскому блокбастеру «Вечные» и драме «Наездник». Она прокомментировала свое сотрудничество с Blizzard в новом заявлении:

«Благодаря работе с Blizzard у меня появилась прекрасная возможность воплотить в жизнь мрачный, захватывающий и творческий мир Diablo IV. Поклонники Diablo очень увлечены этой франшизой, многие из них играют в нее уже более двух десятилетий. Своим роликом мы хотели порадовать фанатов и отдать дань уважения богатому и проработанному миру Diablo, воззвав к сильным эмоциям, которые испытывают люди, погружаясь в игры серии».

В данный момент постановщица работает над научно-фантастическим ремейком «Дракулы» от студии Universa и экранизацией биографического романа Мэгги О’Фаррелл «Хамнет», о жизни Уильяма Шекспира и его жены.