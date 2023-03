Оскар Айзек договаривается о роли Курта Воннегута в сериале Helltown

По информации Variety, Оскар Айзек ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в будущем сериале Helltown («Адский город»). Производством занимается Amazon.

Шоу будет представлять собой 8-серийный криминальный триллер, повествующий о жизни Курта Воннегута до того, как он прославился на весь мир благодаря своим литературным произведениям. В основу сериала ляжет книга Кейси Шерман под названием Helltown: The Untold Story of a Serial Killer on Cape Cod. Согласно синопсису, «в 1969 году Курт (Айзек) был писателем и продавцом автомобилей, живущим со своей женой и пятью детьми на полуострове Кейп-Код. Когда полиция находит двух мертвых женщин под песчаными дюнами на окраине Провинстауна, Курт становится одержим этим делом, вовлекается в леденящую кровь охоту на серийного убийцу и сближается с главным подозреваемым».

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Мохамед Эль Масри («Разделение»). Режиссерское кресло занял новоиспеченный лауреат «Оскара» Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен»). Ранее он уже работал на телевидении над шоу «Ваша честь», «Террор» и «Германия 83». Исполнительными продюсерами являются Роберт Дауни — младший, его жена Сьюзан Дауни, Аманда Баррелл («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами») и другие.

Айзек наиболее известен по сериалам «Лунный рыцарь» и «Сцены из супружеской жизни», а также фильмам «Дюна» и «Холодный расчет». Последним его проектом на данный момент является фантастическая комедия «Большой золотой слиток».