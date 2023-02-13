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Киноафиша Новости Орландо Блум снимется в триллере о боксе

Орландо Блум снимется в триллере о боксе

13 февраля 2023 13:33
Орландо Блум снимется в триллере о боксе

Актер продемонстрирует трансформацию тела.

Орландо Блум добавил в свой рабочий график очередной проект. По информации Deadline, звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» сыграет ведущую роль в психологическом триллере о боксе «Сгонка» (The Cut).

Актер сыграет боксера в отставке, который решает вернуться на ринг, чтобы побороться за чемпионский титул. Главный герой объединяется с невероятно требовательным тренером, который предлагает ему поработать по изнурительной и неоднозначной программе тренировок. Протагонисту приходится сгонять массу, усиленно заниматься в спортзале и полностью отстраниться от близких людей и реальности. Постепенно этот процесс выходит из-под контроля и приводит к нежелательным последствиям.

Постановкой ленты займется номинант на премию «Оскар» Шон Эллис («Проклятые», «Антропоид»). Сценарий на основе идеи Марка Лэйна написал Джастин Булл («Опасная вечеринка»). По словам продюсера Ната МакКормика, Блум продемонстрирует поразительную трансформацию тела. Съемки начнутся летом этого года в Неваде.

На этой неделе актера можно будет увидеть во втором сезоне неовикторианского фэнтези-детектива «Карнивал Роу», после чего он появится в экранизации видеоигры «Гран Туризмо», триллере с Энди МакДауэлл «Красная правая рука» и комедии с Питом Дэвидсоном «Волшебники».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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