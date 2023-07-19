Оксана Акиньшина исполнит главную роль в психологической драме «Неверные»

Сериал об адвокате по бракоразводным делам, которая и сама переживает серьезные проблемы в личной жизни.

Компании «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия» объявили о том, что в Москве начались съемки психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли.

Сериал расскажет о бывшем адвокате Ольге Шилковской (Акиньшина), потерявшей единственного сына из-за тяжелого расставания с мужем. Стремясь вновь обрести себя, она решает вернуться к юридической практике и заняться разрешением дел, связанных с бракоразводными и семейными процессами. Но стать известным адвокатом оказывается куда проще, чем залечить глубокие душевные травмы. Каждый день Ольге приходится решать безнадежные конфликты, в которых, кажется, просто не осталось места для мирного решения. Но благодаря своему неординарному таланту и отточенным навыкам она находит для клиентов шанс выходить из сложной ситуации без суда. Если бы только кто-то узнал, как тяжело ей это дается на самом деле.

Помимо Акиньшиной, в шоу снимаются Роман Евдокимов, Нелли Уварова, Егор Дружинин, Иван Добронравов и другие актеры. Режиссером выступает Алексей Кузмин-Тарасов, наиболее известный по комедии «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». По его словам, сериал посвящен теме нелюбви и тому, как многие люди проносят это чувство через всю свою жизнь.

Премьера «Неверных» состоится на стриминговом сервисе Wink в следующем году.