Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Одинокая Дэйзи Ридли переживает стресс в атмосферном трейлере фильма «Иногда я думаю о смерти»

Одинокая Дэйзи Ридли переживает стресс в атмосферном трейлере фильма «Иногда я думаю о смерти»

24 ноября 2023 16:27
Одинокая Дэйзи Ридли переживает стресс в атмосферном трейлере фильма «Иногда я думаю о смерти»

Камерная инди-драма с элементами сюрреализма.

Кинокомпания Oscilloscope Laboratories выпустила трейлер причудливой независимой картины «Иногда я думаю о смерти», главную роль в которой исполнила звезда «Звездных войн» Дэйзи Ридли.

Актриса воплотила тихую девушку по имени Фрэн, которая живет одна и работает в обыкновенном офисе. Она склонна к грезам наяву, часто предаваясь мыслям об интересных способах умереть. К этим фантазиям меланхоличную Фрэн побуждает одиночество и обыденность корпоративной офисной культуры. В трейлере показано, как за Фрэн начинает ухаживать ее новый коллега Роберт (Дэйв Мархедж). Сближение с ним приводит девушку к осознанию, что в жизни есть нечто более существенное, чем неизбежность смерти.

В актерском составе также задействованы Мег Штальтер, Парвеш Шина, Марсия ДеБонис и Бриттани О’Грэйди. Режиссером выступает Рэйчел Ламберт, ранее снявшая картину «В сияющем городе» (2016), продюсером которой стал Джефф Николс.

Мировая премьера «Иногда я думаю о смерти» состоялась на кинофестивале «Сандэнс». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма сейчас составляет 78% на основе 73 отзывов. В США лента выйдет 26 января.

Фото: Oscilloscope Laboratories
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7» Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7» Читать далее 23 ноября 2023
Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь» Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь» Читать далее 23 ноября 2023
Мелани Тьерри и Жиль Леллуш выживают близ Антарктиды в трейлере фильма «Остров изгоев» Мелани Тьерри и Жиль Леллуш выживают близ Антарктиды в трейлере фильма «Остров изгоев» Читать далее 23 ноября 2023
Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Читать далее 24 ноября 2023
Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец» Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец» Читать далее 24 ноября 2023
Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Читать далее 23 ноября 2023
Одинокий астронавт дружит с кенгуру в трейлере фантастической комедии «Лунный человек» Одинокий астронавт дружит с кенгуру в трейлере фантастической комедии «Лунный человек» Читать далее 23 ноября 2023
Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира Читать далее 24 ноября 2023
От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова  От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова Читать далее 23 ноября 2023
Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры» Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры» Читать далее 23 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше