Одинокая Дэйзи Ридли переживает стресс в атмосферном трейлере фильма «Иногда я думаю о смерти»

Кинокомпания Oscilloscope Laboratories выпустила трейлер причудливой независимой картины «Иногда я думаю о смерти», главную роль в которой исполнила звезда «Звездных войн» Дэйзи Ридли.

Актриса воплотила тихую девушку по имени Фрэн, которая живет одна и работает в обыкновенном офисе. Она склонна к грезам наяву, часто предаваясь мыслям об интересных способах умереть. К этим фантазиям меланхоличную Фрэн побуждает одиночество и обыденность корпоративной офисной культуры. В трейлере показано, как за Фрэн начинает ухаживать ее новый коллега Роберт (Дэйв Мархедж). Сближение с ним приводит девушку к осознанию, что в жизни есть нечто более существенное, чем неизбежность смерти.

В актерском составе также задействованы Мег Штальтер, Парвеш Шина, Марсия ДеБонис и Бриттани О’Грэйди. Режиссером выступает Рэйчел Ламберт, ранее снявшая картину «В сияющем городе» (2016), продюсером которой стал Джефф Николс.

Мировая премьера «Иногда я думаю о смерти» состоялась на кинофестивале «Сандэнс». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма сейчас составляет 78% на основе 73 отзывов. В США лента выйдет 26 января.