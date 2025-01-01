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Киноафиша Сериалы Я иду искать

Я иду искать (2023 - …)

Ya idu iskat 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Сериал «Я иду искать» – это отечественное драмеди о чувстве вины и умении отпускать. Молодая женщина Алена живет аскетично и уединенно, не впуская никого в свое сердце. Рядом с ней находится лишь верный пес Альдо – единственное существо, которому она полностью доверяет. А все потому, что в прошлом героиня совершила ошибку, которая привела к страшным последствиям. Алена не может простить себя за тот случай и считает, что она недостойна счастья. Но однажды Альдо пропадает, и его поиски в корне меняют ее судьбу…

В ролях
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Дарья Верещагина
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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