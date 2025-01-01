Сериал «Я иду искать» – это отечественное драмеди о чувстве вины и умении отпускать. Молодая женщина Алена живет аскетично и уединенно, не впуская никого в свое сердце. Рядом с ней находится лишь верный пес Альдо – единственное существо, которому она полностью доверяет. А все потому, что в прошлом героиня совершила ошибку, которая привела к страшным последствиям. Алена не может простить себя за тот случай и считает, что она недостойна счастья. Но однажды Альдо пропадает, и его поиски в корне меняют ее судьбу…