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Киноафиша Новости Новый фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет на «Кинопоиске»

Новый фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет на «Кинопоиске»

5 июля 2023 16:15
Новый фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет на «Кинопоиске»

Российский цифровой релиз состоится сразу после официального кинотеатрального проката.

«Кинопоиск» объявил о том, что приобрел права на эксклюзивную российскую цифровую премьеру нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?». Картина выйдет на сервисе после официального кинотеатрального проката, дата начала которого пока неизвестна.

«Как поживаете?» является самым дорогим проектом в истории студии Ghibli. Ранее ее представители сообщили, что компания не будет заниматься рекламой и продвижением мультфильма, ограничившись публикацией постеров и некоторой общей информации о нем. Они объяснили это решение желанием сохранить атмосферу таинственности вокруг картины.

На протяжении долгого времени в сети распространялись слухи, что «Как поживаете?» представляет собой экранизацию одноименного романа Есино Гэндзабуро 1937 года. Однако Ghibli опровергла эти сведения.

Последним мультфильмом Миядзаки на данный момент является «Ветер крепчает» (2013), удостоенный номинации на «Оскар» и «Золотого льва». Таким образом, «Как поживаете?» станет для него первым проектом за последние десять лет и, вероятно, финальной работой в карьере. Аниматор работает над этой лентой с 2016 года.

Японская премьера «Как поживаете?» состоится 14 июля.

Фото: WireImage/Ghibli
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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